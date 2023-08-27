Бериша готов получить российский паспорт

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос, хочет ли он получить российское гражданство.

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем», — приводит слова Беришы «РБ Спорт».

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года. В текущем сезоне 31-летний вингер принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

В шестом туре Российской премьер-лиги «Ахмат» отобрал очки у «Спартака», сыграв со счетом 0:0.