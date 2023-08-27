Богосавац — о матче со «Спартаком»: «Если бы реализовали момент на 92-й минуте, то всё было бы чётко»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о матче шестого тура РПЛ против «Спартака», в котором его команда сыграла вничью со счётом 0:0.

Сербский футболист назвал «Спартак» сильным соперником, отметив при этом, что у «Ахмата» была возможность вырвать победу.

«У «Спартака» были моменты, чтобы забить, у нас был шанс вырвать победу на 92-й минуте. Если бы реализовали его, то всё было бы чётко!» — приводит слова Богосаваца Sport24.

В шести турах РПЛ «Ахмат» набрал семь очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от шестого «Спартака» на три балла. Свой следующий матч грозненцы проведут 2 сентября против «Урала».