Полузащитник «Урала» Егорычев высказался о поражении от «Ахмата»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о поражении от «Ахмата» (0:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что его команда старалась оказывать давление на соперника, но просто не удалось отметиться голом.

«Уходим на перерыв в плохом настроении? В прошлом году за восемь игр у нас была одна ничья и все поражения. Сейчас, конечно, все расстроены, хотели победить», - приводит слова Егорычева «РБ Спорт».

Уральская команда в настоящий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.