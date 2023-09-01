Каирский «Аль-Ахли» заинтересовался нападающим «Ахмата» Конате

Каирский клуб «Аль-Ахли» проявляет интерес к нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате.

По информации Sport24, также «Аль-Ахли» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Бешикташа» Джексона Мулека, а также форварда «Чонбука» Густаво.

В текущем сезоне 25-летний Конате провёл за «Ахмат» девять матчей, в которых забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

После шести туров РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч грозненцы проведут завтра, 2 сентября, против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.