Ганчаренко: «Не можем вспомнить каких-то атак «Ахмата», мы держали игру под контролем»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Расскажите, что сегодня не получилось?

- Знаете, наверное, все-таки больше у нас в атаке должно быть страсти. Вроде как мы подходили к воротам, во втором тайме особенно, вроде много подходили, но именно такое - со страстью сделать передачу или удар - наверное, этого не хватило. Ну, если у нас Бегич находит какие-то моменты, более опасные, чем нападающие, наверное, в первую очередь группе атаки не хватило какой-то страсти в завершении.

- Это сознательное было перестроение, что Бегич оказывался на позиции Алексея Каштанова?

- Конечно, нам надо было усилить игру. Зная то, что Бегич умный в плане понимания, как завершать, вариант, что он какой-то момент найдет, он был. И он его нашел. К сожалению, не смог довести до конца тот момент, который мы создали.

- Со стороны показалось, что «Урал» полностью контролировал игру, и до пенальти, наверное, у «Ахмата» мало что показалось. Именно пенальти - ключевой момент этой встречи?

- Конечно, пенальти - это игра рукой. Но, по сути, мы не можем вспомнить атак каких-то «Ахмата», мы держали игру под контролем, но это футбол, всякое бывает. Еще раз могу сказать, что в этом случае не хватило какой-то агрессии и страсти, чтобы завершать. В обороне хорошо действовали, а в атаке, наверное, должны были более нагло атаковать.

- Как команда проведет эту паузу, которая будет в чемпионате?

- Мы отдохнем, после этого будем готовиться. У нас есть контрольный матч с «Крыльями Советов», здесь, у нас дома. Дальше будем ждать «Факел».