В «Ахмате» сообщили о намерении продлить контракт с Конате

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию об интересе египетского клуба «Аль-Ахли» к нападающему грозненской команды Мохамеду Конате.

По словам Газзаева, «Ахмат» намерен продлить контракт с 25-летним футболистом, поэтому уход Конате сейчас не рассматривается.

«На данный момент к нам никто не обращался из египетского клуба. Общались ли мы с нападающим о возможном продлении контракта? У нас есть желание продлить соглашение с Конате», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» девять матчей, в которых забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает нападающего, чей контракт с российским клубом рассчитан до лета 2024 года, в 2 миллиона евро.