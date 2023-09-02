Тарханов поделился мнением об игре между «Уралом» и «Ахматом»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о поражении уральской команды от грозненского «Ахмата» (0:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что хозяевам поля не хватило реализации моментов, ведь было много ударов, но Шелия хорошо провел игру.

«Во всяком случае, проиграть не должны были никак. «Ахмат» играл на контратаках и оборонялся самоотверженно», - приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

«Урал» в настоящий момент располагается четвёртой строчке в турнирной таблице, после семи проведенных туров имея в своём активе 13 очков.