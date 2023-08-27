Шелия: «Хотелось бы завершить карьеру в возрасте как Буффон»

Голкипер «Ахмата» Георги Шелия высказался о продолжительности карьеры вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев сказал, что, возможно, будет играть за ЦСКА до 2028 года? Акинфеев — топ! Надо тоже поставить цель. Хотелось бы завершить карьеру в возрасте как Буффон», — приводит слова Шелии Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Шелия принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 12 голов и два раза сыграл «на ноль».

На данный момент «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков в шести играх.

В следующем туре грозненский клуб встретится с «Уралом» (2 сентября).