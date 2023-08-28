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В «Ахмате» заявили, что не закончили летнюю трансферную кампанию

28 Августа 2023 • 21:37 Комментировать
Урал
...
Ахмат
02.09 13:00

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, что в клубе до окончания летнего трансферного окна ещё могут появятся новые игроки.

«Возможно всё, пока трансферное окно открыто. Мы свою трансферную кампанию ещё не закончили и у нас есть несколько позиций, которые хотели бы усилить», - делится Газзаев для «Спорт-Экспресса».

Функционер добавил, что пока переговоров грозненский клуб ни с кем не ведёт, однако на карандаше есть несколько потенциальных новичков.

Напомним, что сейчас «Ахмат» с семью очками идёт на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. Руководит командой Мирослав Ромащенко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Руслан Газзаев
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