В «Ахмате» заявили, что не закончили летнюю трансферную кампанию

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, что в клубе до окончания летнего трансферного окна ещё могут появятся новые игроки.

«Возможно всё, пока трансферное окно открыто. Мы свою трансферную кампанию ещё не закончили и у нас есть несколько позиций, которые хотели бы усилить», - делится Газзаев для «Спорт-Экспресса».

Функционер добавил, что пока переговоров грозненский клуб ни с кем не ведёт, однако на карандаше есть несколько потенциальных новичков.

Напомним, что сейчас «Ахмат» с семью очками идёт на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. Руководит командой Мирослав Ромащенко.