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Конате забил пенальти, Шелия тащил в концовке: «Урал» проиграл третий раз подряд, пострадав от «Ахмата»

02 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать
Урал
0:1
Ахмат
окончен

Первым осенним матчем 2023 года в РПЛ стала встреча «Урала» и «Ахмата».

Протокол игры  
Урал0:1Ахмат
  43'Конате Мохамед II (0:1)
Помазун ИльяКулаков ДенисЭмерсон Иллой-АйетБегич СильвиеНейва Кристиан 74' (Бевеев Мингиян ( 74') Сиссе Ибраима 83' (Мамин Артём ( 83') Аюпов Тимур 74' (Ишков Илья ( 74') Егорычев АндрейМишкич ДаниэльЮшин Александр 63' (Дмитриев Игорь ( 63') Каштанов Алексей 62' (Гильерме Шеттине ( 62')
Запасные: Мосин ЕгорБуркин ДмитрийЖелезнов ЮрийМамин Алексей
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоСемёнов АндрейЧеликович Ясмин  80'Богосавац МирославКамило РейжерсТимофеев Артём  21' 63' (Бериша Бернард ( 63') Олейников Иван 83' (Диванович Заим ( 83') Ильин ВладимирКовачев Светослав 63' (Швец Антон ( 63'  75') Конате Мохамед II 73' (Камилов Владислав ( 73')
Запасные: Уциев РизванГбамбле НенеТашаев РизванМацуев МинкаилБыстров МаратОпарин Михаил
02 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Если «Урал» сохранял нацеленность на медали, то должен был обыгрывать дома «Ахмат». В прошлом туре екатеринбуржцы предпоследними из числа всех команд потерпели поражение в новом сезоне РПЛ. Без единого проигрыша теперь идёт только лишь «Краснодар».

Совсем провалили «шмели» выездной матч с «Зенитом», где предстали мальчиками для битья (0:4). Проиграв по всем статьям действующему чемпиону, уральцы позволили питерцам догнать их в таблице по очкам и перегнать по дополнительным показателям.

К отчётному матчу «Урал» подходил на третьем месте, «Ахмат» – на девятом. И сыграли они накануне 03.09. Грозненцы, приободрившись после прихода на пост главного тренера Мирослава Ромащенко, в прошлом туре увезли нулевую ничью с выезда к московскому «Спартаку».

Кроме того, на уходящей неделе команды приняли участие в матчах группового этапа Кубка России. И если «Ахмат» в родных стенах справился с «Крыльями Советов» (3:1), то «Урал» несолоно хлебавши погостил в Казани у «Рубина» (1:2).

Первый тайм 2 сентября прошёл примерно равно. Где-то с пятой минуты уральцы стали иметь больше подходов к чужим воротам, но не извлекли из этого осязаемых дивидендов. Да, был удар Каштанова в дальний угол, однако там хорошо сработал Шелия, переведя мяч на угловой.

По истечении получаса игры Юшин навесил с углового с правого края, Семёнов неудачно сыграл на выносе, и на подборе мяч подхватил Кики, угодивший в правую штангу. Уже незадолго до перерыва гости отметились ударом Конате под перекладину – сэйвом отметился Помазун.

При этом в конце первого тайма «Ахмат» отметился и более существенным. После удара со второго этажа Ильина мяч попал в выставленную руку Сиссе, и после просмотра ВАРа Амелин указал на точку. Конате с пенальти низом пробил в правый угол, а Помазун не угадал, куда прыгать (0:1).

На 51-й минуте хозяева второй раз в матче попали в штангу. Аюпов наносил удар с рикошетом от Семёнова, и мяч стал дробить по газону левее створа. Юшин с острого угла попытался исправить ситуацию и в подкате проткнул сферу в ближнюю штангу.

Понятно, что «Уралу» забитый гол был нужен больше, однако «Ахмат» не желал делать реверансы своему сопернику и при случае старался опасно убегать в свои атаки. Вот вскоре Олейников прострелил слева, и мяч задел Кики, вслед за чем Конате не попал в створ с десяти с лишним метров.

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В последнюю десятиминутку «Урал» всё же серьёзно поддавил, а гостей то и дело выручал Шелия, отразивший удары с близких дистанций Эмерсона, Ишкова и Бегича. Счёт 0:1 так и остался до конца. «Урал» пошёл по нисходящей, проиграв три матча подряд с учётом Кубка.

А вот «Ахмат» при Ромащенко, наоборот, продолжил удачный ход. Грозненская команда выиграла три из четырёх матчей во всех турнирах при новом тренере. Теперь в чемпионате России наступает двухнедельный перерыв, где команды смогут поработать над ошибками.

Кирилл Иванцов

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Урал Чемпионат России РПЛ Ахмат
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