Ромащенко: «Говорить об оптимальной форме Швеца и Гбамбле не приходится»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Насколько погодные условия в Екатеринбурге помогут или, наоборот, в отрицательную сторону будут работать против «Ахмата»?

- Я думаю, об этом нет смысла говорить, потому что погода футбольная, она для обеих команд одинаковая. Это всяко лучше, чем если бы стояло 35-градусная жара.

- Вы возглавляете команду вот уже четвертый матч. Когда можно будет сказать, что всё, вот «Ахмат» теперь уже с тренерским почерком Ромащенко?

- Этот процесс не бывает быстрым. Понятно, что никто не хочет откладывать в долгий ящик то, что мы хотим наработать. Тем не менее, мы об этом сейчас не думаем и готовимся к матчам, которые идут друг за другом в режиме нон-стоп. Сейчас у нас после этой игры будет небольшая пауза, где у нас будет возможность уже делать поглубже какие-то наработки.

- Вопрос по поводу Швеца и Гбамбле, они в стартовый состав не попали, но какая вероятность того, что они выйдут? В каком функциональном состоянии находятся?

- Эти игроки вернулись к нам буквально практически накануне. Если Антон Швец чуть ранее, уже получил пять минут игрового времени в игре на Кубок против «Крыльев Советов», но Гбамбле появился буквально позавчера. Понятно, что у одного и второго был долгий период восстановления после полученных травм. Поэтому говорить об оптимальной форме здесь не приходится, но мы надеемся, в любом случае, на каждого футболиста, который у нас сегодня в заявочном листе.