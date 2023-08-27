Камило: «Чувствую себя хорошо в «Ахмате», Грозный — отличный город»

Новичок «Ахмата» Камило высказался о своём переходе в грозненский клуб.

Напомним, 24-летний бразилец перешёл в «Ахмат» в начале текущего месяца из «Лиона» за 800 тысяч евро. По словам Камило, тренеры команды помогают ему адаптироваться в новом клубе, поэтому в России он чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя хорошо в «Ахмате». Грозный — отличный город. Я только недавно приехал, не успел ещё многое посмотреть, но мне там комфортно. Пока что есть трудности с русским языком, он очень сложный, стараюсь его учить», — цитирует Камило «РИА Новости».

В составе «Ахмата» Камило успел провести три матча и забить один гол. После шести туров РПЛ грозненская команда занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.