Мохамед Конате: «Я сконцентрирован на тренировках и играх, не отвлекаюсь на разговоры»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о трансферных слухах о возможном переезде из российского чемпионата.

«Я сконцентрирован на тренировках и играх, не отвлекаюсь на разговоры. Если агент мне будет говорить обо всех слухах, это плохо скажется на мне, а я такого не люблю — голова должна быть ясной», — заявил буркинийский нападающий в интервью «Матч ТВ». По его словам, будущем футболиста занимаются руководство клуба и агент Дмитрий Селюк.

Напомним, что Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету Мохамеда девять матчей и три гола во всех состязаниях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в два миллиона евро.