​«Ахмат» при Ромащенко прибавил – три победы и ничья

В средине августа, после поражения от «Пари НН» (0:2), «Ахмат» решился на смену главного тренера. Сергей Ташуев покинул пост, а его место занял Мирослав Ромащенко. С тех пор команда провела четыре матча. Результаты были следующими:

«Ахмат» - «Оренбург» 4:0 (РПЛ);

«Спартак» - «Ахмат» 0:0 (РПЛ);

«Ахмат» - «Крылья Советов» 3:1 (Кубок);

«Урал» - «Ахмат» 0:1 (РПЛ).

Как видим, при Ромащенко «Ахмат» смог серьёзно прибавить. В четырёх играх команда отпраздновала три победы при одной ничьей.

Следующий матч «Ахмат» проведёт в субботу, 16 сентября, – против «Краснодара» на своём поле.