Агент: «В ближайших матчах «Ахмата» Гбамбле доступен не будет»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, сообщил, что ивуарийский футболист не сможет принять участие в ближайших матчах грозненской команды, так как продолжает своё восстановление после травмы.

«С Нене всё хорошо, он продолжает своё восстановление. Тренерский штаб постепенно подводит его к работе в общей группе. В ближайших матчах он не будет доступен, но уже скоро вернётся на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Гбамбле пока не успел провести ни одного официального матча. В прошлом сезоне на счету 21-летнего футболиста один забитый мяч в пяти встречах за «Ахмат».