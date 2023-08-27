Ташуев: «Ахмат» переиграл «Спартак» по созданию моментов»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче шестого тура РПЛ, в котором грозненская команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).

По мнению специалиста, «Ахмат» выглядел лучше «красно-белых» в плане организации игры и был ближе к победе. Ташуев раскритиковал «Спартак» за частые изменения в игровой схеме.

«Мне кажется, что «Ахмат» переиграл «Спартак» по организации игры, по созданию моментов. «Спартак» шарахается от схемы к схеме. Надо повторять материал в каждой игре, чтобы игроки его в конечном итоге освоили. Поэтому «Ахмат» был вчера ближе к победе», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

После шести туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Ахмат» на три очка.