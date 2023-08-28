Ташуев: «От футбола не устал, рассмотрю любые варианты»

Российский тренер Сергей Ташуев порассуждал о своём будущем и заявил, что рассмотрит любые варианты трудоустройства главным тренером футбольного клуба.

«От футбола не устал. Тогда не получилось, да, но я буду рассматривать варианты работы, обязательно. Сейчас еще рано, не желаю тренерам и коллегам отставок. Как сложится, так и сложится. Все мы хотим работать, в том числе и я», - делится Ташуев для «Матч ТВ».

Напомним, пару недель назад Ташуев стал первым тренером нового сезона РПЛ, который был отправлен в отставку – его «Ахмат» в четвёртом туре проиграл «Пари НН» на выезде – 0:2.

После отставки Ташуева «Ахматом» руководит бывший помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко.