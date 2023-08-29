Богосавац: «Ромащенко требует от нас быть на позитиве всё время»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о новом главном тренере команды Мирославе Ромащенко.

«Ромащенко довольно интересно проводит занятия, требует от нас быть на позитиве всё время. В первый день работы шутил надо мной, что у нас с ним одинаковые имена, поэтому я всегда буду играть», — цитируют Богосаваца «Известия».

Напомним, Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа, сменив на этом посту Сергея Ташуева. Ранее новый наставник грозненской команды помогал Станиславу Черчесову в сборной России, «Динамо», «Легии» и «Ференцвароше».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.