​Уткин отреагировал на второе подряд поражение «Урала» в РПЛ

«Урал» шикарно начал новый чемпионат – в пяти стартовых турах команда добилась четырёх побед при одной ничьей. Впрочем, дальше последовали поражения от «Зенита» (0:4) и «Ахмата» (0:1). После поражения екатеринбуржцев от грозненцев своими мыслями поделился известный журналист Василий Уткин.

«Как я и говорил, «Урал» с Ганчаренко - команда серийная. Одна волна сменить другую спешит… И так далее. Вот вроде бы всё то же. Но сперва долго не проигрывают, взбираются высоко, а потом бац - и наоборот. Надо об этом поразмыслить», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следующий матч чемпионата России «Урал» проведёт в воскресенье, 17 сентября. Команда Виктора Ганчаренко в этот день будет принимать «Факел». Игра стартует в 14:00 по московскому времени.