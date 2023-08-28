Нападающий «Ахмата» Конате высказался о предложениях из Европы

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о предложениях из Европы.

«На эту тему просил своего агента говорить мне клуб только тогда, когда есть конкретное предложение. Это был только интерес и слухи, а по такому поводу просил меня не беспокоить», — приводит слова Конате Sport24.

Ранее агент Конате Дмитрий Селюк сообщил о том, что 25-летний футболист получил российский паспорт.

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ нападающий провёл шесть матчей, в которых забил два мяча. Отметим, что цвета «Ахмата» футболист защищает с лета 2021 года. Ране он представлял такие клубы, как «Химки» и «Тамбов».