Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Ахмата» Конате высказался о предложениях из Европы

28 Августа 2023 • 09:16 Комментировать
Урал
...
Ахмат
02.09 13:00

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о предложениях из Европы.

«На эту тему просил своего агента говорить мне клуб только тогда, когда есть конкретное предложение. Это был только интерес и слухи, а по такому поводу просил меня не беспокоить», — приводит слова Конате Sport24.

Ранее агент Конате Дмитрий Селюк сообщил о том, что 25-летний футболист получил российский паспорт.

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ нападающий провёл шесть матчей, в которых забил два мяча. Отметим, что цвета «Ахмата» футболист защищает с лета 2021 года. Ране он представлял такие клубы, как «Химки» и «Тамбов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
мохамед конате Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
10:44 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - о победе «Локомотива»: «Три очка не пахнут»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Я бы не переоценивал игру Дзюбы в матче против «Сочи»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Карраскаль даст «Динамо» плюс за счёт своего таланта»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил важность Дзюбы для «Локомотива»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Ренана больше нет травмы, он сыграет против «Балтики»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Богосавац — об отставке Ташуева: «Надо было что-то менять»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Брагантино» прокомментировал новость о переходе Капишабы в ЦСКА
09:34 · Россия. Премьер-лига
Янбаев назвал переход из «Локомотива» в «Краснодар» главной ошибкой в карьере
09:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА покупает бразильского игрока за семь миллионов евро
09:27 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев рассказал, что думает о Роналду
09:16 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ахмата» Конате высказался о предложениях из Европы
08:50 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль ответил, мог ли он перейти в «Спартак»
27 Августа
23:26 · Россия. Премьер-лига
Сенников оценил игру Антона Миранчука в победном матче с «Сочи»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Оздоев провёл полный матч за ПАОК в чемпионате Греции
23:19 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал успехи «Крыльев Советов» временным явлением
Все новости
Рекомендуем