Игрок «Ахмата» Бериша: «Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о предложениях, которые ему поступали от других российских клубов.

По словам 31-летнего футболиста, он намерен завершить свою игровую карьеру в Грозном и не покинет «Ахмат» даже в том случае, если его пригласит к себе действующий чемпион России «Зенит».

«У меня были предложения от клубов РПЛ, но я не могу покинуть «Ахмат». Я очень уважаю свой клуб, это мой дом. Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу», — цитирует Беришу «РБ Спорт».

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. В текущем сезоне вингер провёл в составе грозненской команды восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.