«Ахмат» забил «Уралу» с пенальти, это первый гол седьмого тура Премьер-лиги

В эти минуты «Урал» и «Ахмат» проводят стартовый матч седьмого тура Премьер-лиги. Первый тайм едва не завершился без голевых атак, но все же на 43-й минуте Ибраима Сиссе остановил мяч в своей штрафной после скидки от Владимира Ильина. Арбитр пересмотрел повторы момента и назначил 11-метровый в ворота потенциального лидера РПЛ. Мохамед Конате подошел к мячу и направил его в правый угол ворот, в то же время голкипер прыгнул к противоположной штанге.

«Ахмат» настигает ЦСКА со «Спартаком» на шестом месте, а вот противник делит вторую строчку с «Зенитом». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.