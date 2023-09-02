​Президент «Урала» получил жёлтую карточку

Программу седьмого тура Российской премьер-лиги в субботу открывал матч между «Уралом» и «Ахматом». Грозненская команда отпраздновала гостевую победу с результатом 1:0.

Стоит сказать, что в концовке игры жёлтую карточку за неспортивное поведение получил президент «Урала» Григорий Иванов. Вынесение предупреждения президенту клуба является редкостью в футболе. Отметим, что Иванов по обыкновению он наблюдал за игрой в технической зоне.

Для «Урала» это поражение стало вторым подряд в чемпионате России. В предыдущих же пяти играх нового сезона Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко отпраздновала четыре победы при одной ничьей.