Президент «Урала» Иванов: У команды нет спада

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении уральской команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (0:1).

Спортивный деятель отметил, что у клуба нет спада, ведь весь матч прошёл на половине поля соперника, у которого не было ни одного момента.

«Урал» отлично смотрелся, команда здорово двигалась. Что сегодня, что в игре с «Рубином» — соперники валялись на поле, а в футбол мы так и не сыграли», - приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» после приличного старта сезона-2023/24 имеет трехматчевую серию из поражений (включая игру Кубка России).