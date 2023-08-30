Полузащитник «Крузейро» Даниэль Джуниор может продолжить карьеру в «Ахмате».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Ахмат» и «Крузейро» близки к достижению соглашения по аренде 21-летнего бразильца.

В ближайшее время атакующий полузащитник должен прибыть в Россию для заключения контракта. Ранее в агентстве игрока ответили, что интерес из России есть, но не стали конкретизировать.

За «Крузейро» Даниэль Джуниор выступает с января 2022 года. В составе бразильского клуба полузащитник провёл в общей сложности 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,4 миллиона евро.