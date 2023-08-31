​Назначены арбитры на матчи ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» - «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи седьмого тура Премьер-лиги. На главную игру тура между ЦСКА и «Зенитом» назначена бригада Павла Кукуяна. У мониторов ему будут помогать Евгений Турбин (ВАР) и Максим Гаврилин (АВАР).

«Краснодар» и «Спартак» рассудит бригада Алексея Сухого. В случае чего подсказывать ему будут Сергей Иванов (ВАР) и Варанцо Петросян (АВАР).

На матче «Ростов» - «Динамо» в поле отработает бригада Василия Казарцева. У мониторов следить за решениями арбитра будут Рафаэль Шафеев (ВАР) и Рустам Мухтаров (АВАР).

Ознакомиться со всеми назначениями можно ниже.