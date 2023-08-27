Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Предложения по Конате были, но клуб не готов с ним расставаться»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем нападающего грозненской команды Мохамеда Конате.

Айдамиров подтвердил, что нынешним летом в «Ахмат» поступали предложения о покупке Конате, однако, по словам гендиректора, грозненский клуб не намерен расставаться с 25-летним игроком.

«Мы сказали Конате, что зимой готовы рассмотреть предложения. Цифры были достойные, но мы не готовы отдавать футболистов. Было два клуба. Один из них африканский, так можно сказать», — цитирует Айдамирова «Чемпионат».

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ нападающий успел провести шесть матчей и забить два мяча. Цвета «Ахмата» Конате защищает с лета 2021 года, ранее он выступал за «Химки» и «Тамбов».