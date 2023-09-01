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Мохамед Конате: «У нас есть цель — быть в таблице выше, чем в прошлом сезоне»

01 Сентября 2023 • 17:45 Комментировать
Урал
...
Ахмат
Через 18 ч. 3 мин.

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался о целях клуба в текущем сезоне.

«У нас есть цель — быть в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, как получится, но мы будем работать и приложим все свои силы для успешного выступления», — заявил буркинийский форвард в интервью «Матч ТВ». Также Конате отметил важность поддержки со стороны фанатов «Ахмата», что необходимо для всей команды.

Напомним, что после шести туров Российской премьер-лиги грозненцы находятся на девятом месте в турнирной таблице, набрав семь очков.

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