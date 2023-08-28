В «Ахмате» рассказали, почему Быстров не играл со «Спартаком»

В грозненском «Ахмате» рассказали, почему защитник Марат Быстров не играл в минувшем туре РПЛ против московского «Спартака». Игра состоялась в Москве и завершилась нулевой ничьей.

«Отсутствие не связано с интересом «Сивасспора». У него была микротравма, именно поэтому он не играл. А что касается «Сивасспора», они сделали нам официальное предложение, ведем переговоры», - цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора клуба Руслана Газзаева.

Напомним, что 31-летним защитником оценочной стоимостью в 1 млн евро всерьёз интересуется клуб турецкой Суперлиги «Сивасспор».