Травмированный Гбамбле вернулся к тренировкам

Травмированный полузащитник грозненского «Ахмата» Нене Гбамбле возобновил тренировки. Об этом сообщил его агент Дмитрий Селюк.

«Осторожно подключается к тренировкам, но пока не в полном объеме», - говорит Селюк для Metaratings.

Как пояснил агент, уже в период сентябрьской паузы на матчи сборных легионер будет тренироваться в полную силу. А после возвращения клубного футбола полноценно сможет помочь своей команде на футбольном поле.

В минувшем сезоне африканский легионер сыграл за грозненский клуб пять матчей и отметился одним забитым голом.