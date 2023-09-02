Ганчаренко: «Есть пять игроков, которые могут выйти на замену, глобальной проблемы я не вижу»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Прекрасный старт «Урала» и потом два обидных поражения. Какие выводы сделали для себя?

- Вы знаете, матчей так много, что думать только о том, что было вчера… Нам надо направить всю энергию и всё наше мастерство для того, чтобы выиграть следующий матч, а не думать о том, что было вчера.

- Итало в прошлом матче получил травму. Насколько он выбыл?

- Надеемся, что в следующем матче он будет в строю.

- Много говорили болельщики перед началом этого сезона, что наконец-то «Урал» укомплектован, но мы видим много травм. Насколько у вас хватает вариативности игроков в атаке и защите?

- По крайней мере, мы знаем, что у нас есть стартовый состав, есть пять игроков, которые могут выйти на замену. Большой какой-то, глобальной проблемы я не вижу в отдельно взятом матче. Когда матчей много, там выливается в то, что можно было делать какую-то большую ротацию.

- Готовясь к матчу с «Ахматом», на что больше всего обращали внимание?

- Первое, что смена тренера - это всегда эмоциональный подъем, это лучшее движение, более агрессивная команда.