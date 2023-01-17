Кавазашвили отреагировал на слухи о конфликте Гогниева и Гулиева

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о слухах относительно конфликта наставника «Химок» Спартака Гогниева и полузащитника Аяза Гулиева.

«Нужно разбираться, что именно случилось между этими двумя кавказцами. Если Гулиев правда лез в драку, то это является вопиющим нарушением, так как на Кавказе молодёжь всегда уважает старших», — приводит слова участника ЧМ-1970 «Матч ТВ». По мнению эксперта, такое поведение может себе позволить только человек, который уже не держит себя в руках.

По слухам, хавбек подмосковного клуба был недоволен многочисленными замечаниями тренера, предложив тому «выйти раз на раз».