Пятибратов прокомментировал поражение «Факела» от сербского клуба

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мыслями после поражения его команды от «Спартака Суботицы» – 0:1.

«Наш соперник уже начинает выступать скоро в своём чемпионате, поэтому выглядели сегодня гораздо свежее и быстрее, чем мы. У нашей команды сейчас другие цели, поэтому наша разница с ними в физической подготовке была неудивительна», - делится его словами пресс-служба «Факела».

Пятибратов добавил, что у «Факела» пока нет однозначного основного состава – все игроки, и резервисты в том числе, сражаются за место в основе.

Напомним, в РПЛ «Факел» идёт в опасной зоне стыковых матчей на 13-м месте, в текущем сезоне клуб вернулся в элитный дивизион спустя два десятка лет.