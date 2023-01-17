Шалимов — о «Химках»: «Принимаются странные решения, но посмотрим, чем это все закончится»

Бывший наставник «Химок» Игорь Шалимов высказался о работе руководства подмосковного клуба.

«Сколько они игроков убрали? Посмотрим, кто придёт на их место. Команда странная, но а чего вы хотели? Принимаются странные решения, но посмотрим, чем это все закончится», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Шалимов ответил на вопрос о главном удивлении нынешнего сезона Российской премьер-лиги, назвав «Ростов», который, по его мнению, играет лучше, чем позволяет состав команды.

Напомним, что в текущей кампании «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков