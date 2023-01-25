Юран: «На 99 процентов «Химки» покинут РПЛ»

Бывший главный тренер клуба из Московской области «Химки» Сергей Юран прокомментировал текущее положение подмосковной команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги, где «красно-чёрные» занимают предпоследнее место.

«Боюсь, что шансов почти нет. На 99 процентов «Химки» покинут РПЛ. Досадно за ребят, которые несколько лет бились за честь клуба. А теперь им сказали, что они не нужны», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

«Химки» опережают московское «Торпедо» на шесть очков, однако отстают от столичного «Локомотива» на один балл.

Ближайший матч команда проведёт в начале марта с воронежским «Факелом».