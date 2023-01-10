Кухарчук творчески попрощался с «Химками»

Уже бывший игрок атаки подмосковных «Химок» Илья Кухарчук оригинально попрощался с командой в своей соцсети и посвятил «Химкам» целое стихотворение из пяти четверостиший. 32-летний нападающий, напомним, вчера покинул стан аутсайдера РПЛ, как и несколько других игроков, включая Дениса Глушакова.

В стихотворении футболист не критиковал действующее руководство клуба и главного тренера Спартака Гогниева, а вспомнил славные моменты, которые пережил будучи игроком «красно-чёрной» команды.

В сотне матчей за подмосковный клуб игрок забил 20 раз, ещё 14 раз он ассистировал. За «Химки» Кухарчук выступал ровно четыре года - с января 2019 года.