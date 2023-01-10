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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук творчески попрощался с «Химками»

10 Января 2023 • 18:58 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Уже бывший игрок атаки подмосковных «Химок» Илья Кухарчук оригинально попрощался с командой в своей соцсети и посвятил «Химкам» целое стихотворение из пяти четверостиший. 32-летний нападающий, напомним, вчера покинул стан аутсайдера РПЛ, как и несколько других игроков, включая Дениса Глушакова.

В стихотворении футболист не критиковал действующее руководство клуба и главного тренера Спартака Гогниева, а вспомнил славные моменты, которые пережил будучи игроком «красно-чёрной» команды.

В сотне матчей за подмосковный клуб игрок забил 20 раз, ещё 14 раз он ассистировал. За «Химки» Кухарчук выступал ровно четыре года - с января 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Кухарчук
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