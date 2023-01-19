Бывший вингер «Ромы» тренируется с «Химками»

С основным составом подмосковных «Химок» тренируется бывший нигерийский вингер «Ромы» Петар Голубович, сообщает портал Metaratings. Серб – воспитанник «Црвены Звезды», а с 2014 по 2017 год права на игрока принадлежали итальянскому гранду – римской «Роме».

Также в расположении «Химок» находится форвард Джозеф Ада. Отметим, что играть в России для нигерийца не впервой – в прошлом сезоне он выступал за «Долгопрудный» в ФНЛ, но права на 23-летнего футболиста принадлежат клубу из Словении – «Целе».

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ «Химки» находятся в плачевной ситуации и занимают 15-е место, завоевав за первую половину сезона всего лишь 12 очков.