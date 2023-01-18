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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» высказались об интересе к Черышеву

18 Января 2023 • 15:54 Комментировать
Венеция
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21.01 16:00

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что клуб из Воронежа не заинтересован в полузащитнике «Венеции» Денисе Черышеве, однако подчеркнул, что «Факел» продолжает заниматься поиском новых футболистов.

«Нет, мы не интересуемся Черышевым. Но и трансферная кампания «Факела» не завершена. Фамилии? Пока ничего конкретного сказать не могу», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Торпедо» и «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Венеции» 10 матчей и забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Денис Черышев Венеция Кирилл Котов
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