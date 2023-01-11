Тарханов: «Жаль, если «Химки» покинут РПЛ»

Российский специалист Александр Тарханов порассуждал на тему того, что подмосковные «Химки» могут в конце сезона покинуть РПЛ и вообще прекратить существование. Ранее об этом рассказал российским СМИ экс-наставник химчан Сергей Юран.

«Будет жалко, если клуб в итоге покинет РПЛ, ведь эта команда очень прилично начала сезон под руководством Юрана. Когда пройдут сборы и первые туры после зимнего перерыва, тогда уже можно будет говорить», - цитирует Тарханова Metaratings.

Напомним, что «Химки» - второй аутсайдер РПЛ после московского «Торпедо», так как у команды из Подмосковья всего 12 очков и 15-е место турнирной таблицы. Ранее клуб покинула большая группа игроков – в их числе Илья Кухарчук и Денис Глушаков.