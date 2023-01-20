Туфан Садыгов: «Было бы Глушакову сейчас 26 лет, он играл бы по-другому»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о полузащитнике Денисе Глушакове, который недавно покинул клуб РПЛ.

«С Глушаковым я знаком лично. Это хороший футболист. Но надо выдерживать конкуренцию. Было бы ему сейчас 26 лет, он играл бы по-другому», — заявил бизнесмен в интервью изданию «РБ Спорт».

В составе «Химок» бывший игрок российской национальной команды выступал с 2020 года, проведя в футболке подмосковного коллектива 67 матчей в рамках всех состязаний, забив 15 голов. Контракт с полузащитником был расторгнут в начале января.