Тарханов - о турнирном положении «Химок»: «Вопросов много, всё будет видно в мае»

Отечественный специалист Александр Тарханов прокомментировал турнирное положение подмосковных «Химок» в РПЛ. Напомним, что если бы чемпионат завершился прямо сейчас, то химчане бы покинули элитный дивизион, так как идут на 15-м месте в турнирной таблице – ниже только абсолютный аутсайдер чемпионата России – московское «Торпедо» с их шестью баллами.

«Химки» - не в таком положении, как «Торпедо», которому будет очень трудно выбираться. Посмотрим на зимнюю селекцию в клубе, на то, кого из игроков возьмут. Вопросов много, всё будет видно в мае», - цитирует Тарханова Rusfootball.

Ранее стало известно, что «Химки» расстались с девятью игроками.

Первый весенний матч лиги химчане проведут на выезде против ещё одной команды с подвала турнирной таблицы РПЛ – «Факела».