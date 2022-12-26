Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный психолог, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке»

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о главном тренере команды из Воронежа Дмитрии Пятибратове.

По словам 31-летнего футболиста, Пятибратов является отличным психологом, который умеет мотивировать своих игроков.

«Он находит правильные слова до и после игр. Мне комфортно с ним работать. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке», — цитирует Суслова Metaratings.

Кроме того, защитник отметил, что с появлением Пятибратова стало больше теоретических занятий и разбора игры соперников.

Напомним, Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре нынешнего года, сменив на этом посту Олега Василенко. После 17 туров РПЛ воронежский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.