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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный психолог, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке»

26 Декабря 2022 • 13:43 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о главном тренере команды из Воронежа Дмитрии Пятибратове.

По словам 31-летнего футболиста, Пятибратов является отличным психологом, который умеет мотивировать своих игроков.

«Он находит правильные слова до и после игр. Мне комфортно с ним работать. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке», — цитирует Суслова Metaratings.

Кроме того, защитник отметил, что с появлением Пятибратова стало больше теоретических занятий и разбора игры соперников.

Напомним, Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре нынешнего года, сменив на этом посту Олега Василенко. После 17 туров РПЛ воронежский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Кирилл Суслов Дмитрий Пятибратов
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