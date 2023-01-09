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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данилкин пока не ищет себе новый клуб

09 Января 2023 • 19:22 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Защитник «Химок» Егор Данилкин заявил, что пока не ищет себе новую команду.

Напомним, накануне появилась весть о том, что состав аутсайдера РПЛ из Подмосковья покинули аж девять игроков. В их числе сам Данилкин, а также Денис Глушаков, Илья Кухарчук и многие другие.

«По крайне мере за себя скажу, что ничего не ищу. Пока жду решения тренерского штаба, они скажут, что делать дальше», - цитирует защитника Metaratings.

Он добавил, что на сборы c химчанами не отправился и самостоятельно поддерживает свою форму.

Егор Данилкин – один из ветеранов «Химок», на его счету свыше 130 матчей за клуб. Игроку всего 27 лет, он обладает опытом выступлений в РПЛ.

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Химки Егор Данилкин Трансферы футбола - зима 2023
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