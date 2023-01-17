«Химки» разрешили Тихому искать новый клуб

Подмосковные «Химки» на прошлой неделе провели массовую чистку состава, выставив из клуба несколько игроков, игравших, преимущественно, при Сергее Юране. В их число, помимо Ильи Кухарчука и Дениса Глушакова, попал защитник Дмитрий Тихий.

Как сообщает Metaratings, аутсайдер РПЛ уже дал разрешение защитнику искать себе новый клуб. Поговаривают, 30-летним защитником интересуется соперник «Химок» в борьбе за выживание – «Торпедо», а также неназванный турецкий клуб.

В текущем сезоне Тихий провёл за «Химки» всего лишь 10 матчей во всех турнирах, стоимость игрока – 900 тыс. евро, если верить порталу Transfermarkt.