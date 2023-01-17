Как стало известно интернет-изданию «ЕвроФутбол.Ру», центральный полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев может покинуть свой клуб уже этой зимой. Причина – конфликт с действующим главным тренером клуба.

Напомним, сегодня утром в российских спортивных СМИ появились новости, что Гулиев на одной из тренировок повздорил с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Дошло всё до того, что игрок предложил наставнику аутсайдера РПЛ «выйти раз на раз».

Сам Гулиев после того, как информация всплыла в новостях, эту новость опроверг.

После первой половины РПЛ «Химки» - один из главных кандидатов на понижение в Первую лигу, команда идёт на 15-м месте турнирной таблицы всего с 12 набранными очками.