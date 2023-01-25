Садыгов: «Никаких проблем у «Химок» нет, тем более с финансированием»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о возможном снятии клуба с РПЛ из-за проблем с финансами.

«Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием», — заявил бизнесмен в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Садыгов выразил надежду на то, что наложенный запрет на трансферы будет снят, поскольку разбираться с возникшей ситуацией должно руководство подмосковного клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь 12 очков после 17 туров.