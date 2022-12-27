«Торпедо» хочет заполучить Ломовицкого

Аутсайдер РПЛ в текущем футбольном сезоне намерен укрепиться к весне и избежать понижения в классе. На сей раз главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев нацелился на Александра Ломовицкого – игрока казанского «Рубина».

Хоть права на Ломовицкого принадлежат клубу из Казани, в первой части сезона РПЛ он выступал за подмосковные «Химки». За химчан у игрока 15 сыгранных матчей, в которых он один раз забил и два раза отмечался голевым пасом.

Как пишет «РБ Спорт», стороны уже ведут переговоры о сделке. Стоимость хавбека по версии Transfermarkt - 1,2 млн евро.

Напомним, «Торпедо» занимает 16 место в РПЛ и имеет в активе лишь шесть очков. Клуб возглавляет Андрей Талалаев, который осенью пришёл спасать москвичей от вылета в Первую лигу по ходу сезона.