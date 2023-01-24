Мирзов вернулся в общую группу «Химок»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов вернулся в общую группу своего клуба, об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

«У него всё хорошо со здоровьем, на неделе вернулся в общую группу», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Ранее журналисты сообщали, что Мирзов покинул сбор «Химок» в Турции, причиной такого поступка называли проблемы со здоровьем игрока.

В текущем сезоне у 29-летнего полузащитника – 15 проведённых матчей в РПЛ, в которых он забил дважды, а также отдал один ассист.

«Химки» идут на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе всего лишь 12 набранных баллов.