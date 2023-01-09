Тарханов – о покинувших «Химки» игроках: «Они играли при Юране и играли хорошо»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что «Химки» покинули девять игроков. В их числе, напомним, Илья Кухарчук, Денис Глушаков и многие другие игроки различных позиций и амплуа.

«Эта группа футболистов играла при Юране, притом играли они хорошо. Команда набирала очки», - цитирует специалиста Rusfootball.

Тарханов добавил, что избавление от такого числа игроков – дело тренера и, наверное, у него есть на это причины.

Напомним, что «Химки» в текущем сезоне поменяли аж трёх тренеров. В начале сезона клуб неплохо стартовал под руководством Сергея Юрана, но вскоре случилась странная отставка специалиста, и его заменил Николай Писарев. Тот полностью провалил работу в команде и был уволен. Далее в клуб пришёл Спартак Гогниев, но химчане всё равно при нём не блещут и идут на 15-м месте в турнирной таблице.