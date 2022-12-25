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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Городовой: «Я не хочу ничего заимствовать у Эдерсона и Нойера»

25 Декабря 2022 • 10:38 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Вратарь «Факела» Алексей Городовой признался, что ничего не хотел бы заимствовать у голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, а также стража ворот «Манчестер Сити» Эдерсона.

По словам Городового, он не намерен копировать чью-то игру, а хочет развивать свои лучшие качества.

«Эдерсон классно играет ногами, Нойер здорово страхует защитников. Но я не хочу ничего заимствовать. Лучше буду тренироваться и развивать свои лучшие качества», — цитирует Городового пресс-служба воронежского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провёл за «Факел» девять матчей, пропустив в них 19 голов. После 17 туров РПЛ команда из Воронежа расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Мануэль Нойер Алексей Городовой Эдерсон
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